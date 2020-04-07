北市文山關愛之家長期未立案，收托各國籍失聯移工的幼童，人員出入複雜、流動率高，北市議員王浩質疑，文山關愛之家防疫作為及人員動向都不在市府管控，恐成為防疫死角，要求市府盡速介入掌握，北市社會局允諾，會和負責人協調，盡量依防疫需求配戴口罩、控管人流。

文山關愛之家未立案問題爭議十多年，機構提供許多非婚生子的移工媽媽安置孩子，方便移工媽媽在外工作，在移工之間口耳相傳下，漸漸成為許多失聯移工的托兒所，由於失聯移工媽媽若被通報遣返，國籍複雜難斷的孩子又衍生後續照顧問題，因此政府長期對此現象採「睜一隻眼、閉一隻眼」態度。

王浩指出，北市社會局今年以來到文山關愛之家訪查7次，歷次訪查的收托幼童人數從10人到17人不等，其中多數幼童為印尼籍，少數台灣籍以及越南、菲律賓等外國籍，但文山關愛之家收托空間狹小，收托超過10人就有密集接觸風險。

不僅如此，社會局每次訪查都有將近一半幼童與前次訪查名單不同，幼童流動率超過50％，且有多名幼童的家長都是失聯移工，人員出入相當複雜。

王浩強調，市府明知非法收托失聯移工子女，不僅沒有通報警方或相關單位，還在防疫期間放任這些失聯移工及其子女來去自如，且未掌握動向，雖然關愛之家收托無處可去的移工幼童，在人道上有其必要性，但防疫期間卻成為嚴重破口。

社會局坦言，市府會主動配發機構工作人員口罩，每月也與醫院合作關心幼童健康，但確實難以掌握出入機構的失聯移工動向，會請文山關愛之家負責人盡量依防疫需求控管人流，登記通訊名冊，但實際執行成果恐不佳，仍須中央針對失聯移工及子女問題有統一應對政策。

(中時 )