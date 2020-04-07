空勤總隊第三大隊第二隊隊長劉興任指出，這起飛安意外排除氣候因素，初步調查為人為操作不當。（柯宗緯攝）

空勤總隊1架海豚直升機編號NA-103號，今（7）日下午在高雄小港機場執行長年訓練，在緊急程序科目操作過程中，發生事故意外。空勤初步調查，疑似人為因素操作不當所致，目前排除風切等氣候因素，機上5人均安，連皮肉傷都沒有，詳細事故原因交由國家運輸安全管委會調查。

空勤總隊第三大隊第二隊隊長劉興任指出，這架AS365N型海豚直升機，機齡27年，平日有在做保養維修，早上他也擔任教官，從10時起飛了兩個小時，過程都沒有問題。

今天下午約2時許，執行飛行員常年訓練，第1堂「高高度起降課程」後，第2堂「緊急程序課目」操作時，在3時35分許突然發生意外。

據悉，在垂直起降訓練時，約莫在高度約30呎時，直升機在跑道正中央L16位置處不明原因墜落，外傳機身斷成3截，但空勤澄清，沒有斷成3截及起火狀況，而是造成4片主旋翼片、緊急救護吊掛設備毀損，尾輪、尾橇也磨損，以及有漏油情形。

事發當下，直升機5人未被壓住，自行脫困逃出，包括正駕駛為51歲教官王世賢（教官資歷1年多、飛行時數3278小時）、57歲副駕飛行員彭信銘（飛行時數441小時）、56歲機工長李光照、特搜隊員張明傑、王勝宏，5人皆沒受傷，但受到不小驚嚇。

空勤隊初步調查，當時天氣能見度10公理、雲幕高7000呎，符合訓練標準，至於意外直指為人為操作不當，現在仍無法斷定是何種原因導致，詳細情形仍有待進一步釐清。

這起事故也造成小港機場跑道封閉4小時，影響國際線1班、國內線14班，旅客大排長龍更換機票。預計晚間待運安會到場查看後，並同意將直升機移出跑道後，才會恢復正常起降。

(中時 )