嘉義市北興國中師生結合科技教育與防疫，設計出自動量測體溫槍及自動感應噴灑酒精消毒機器人，不但把知識創意落實在第一線的校園防疫工作上，也減少校園病毒傳染機會，今7日嘉義市長黃敏惠特地前往體驗校園如何做到科技防疫，並對師生的創意實現大為肯定。
全國防疫總動員，北興國中科技教育團隊師資沈奕成、王靜儀特別開設「防疫用科技」教學課程，指導學生利用積木組件，使用感應器及程式控制，設計出能自動噴灑酒精的消毒機器人，只要手部靠近適當距離，消毒機器人感應到就會自動按壓酒精噴瓶進行手部消毒，避免手部接觸噴瓶把手，還能達到酒精定量節省的功能。
為減輕老師在學生入校時量測體溫的手部反覆操作負擔，團隊也以組織式的機械結構，搭配現成額溫槍，設計出可自動按壓額溫槍的裝置，省時、省力又方便。
黃敏惠到校實際體驗時，生活科技社團的學生進一步解說校園科技防疫概念發想，像是以文件資料夾製作簡易方便的「口罩暫存夾」，學生在午餐、體育課時，讓脫下的口罩有個暫時方便安全保存的空間，同時還現場示範用電鍋乾蒸口罩等。
教育處表示，為推動科技教育，市府積極向教育部爭取補助於北興國中、玉山國中及蘭潭國中各設置1間科技中心，提供全市所有學校享有3間科技中心的資源服務，其中北興國中率先將科技教育融入於第一線的校園防疫工作，開設「防疫用科技」教學課程，除了讓學生發揮創意學到知識，也把防疫真正落實於生活中。
(中時 )
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