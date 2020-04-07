（渣打銀行4月推出的「高利樂活」美金活存加碼專案。圖／業者）

在市場波動的時刻，投資人需要保持資產靈活配置，並維持資金自由運用的彈性，土洋銀行提供的美元活存優利專案，成為被考慮的過渡作法，相較於本國銀行僅提供數位帳戶客戶、一定金額之內才能享有優利，外商銀行剛上市的第二季活存優利專案，讓偏愛存款的民眾，選擇更多了。

渣打國際商業銀行4月起推出美元優利活存專案，即日起至6月底止，一旦客戶匯入的新增資金達月平均餘額門檻，並符合指定條件，帳戶新增資金的金額越高，可以加碼優惠的年利率愈高。

本國銀行的彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行，都有提供開設數位帳戶的客戶，1,000～5,000美元以內的活存優惠年利率，分別在0.55％～1.65％之間，這些優惠利率均遠高於目前市場上的0.15％。各家銀行雖然各有規定條件，但「限制金額給予優利」的規定是一致的。

渣打銀此項「高利樂活」美金活存加碼專案，客戶於活動期間完成登錄，活存帳戶新增月平均餘額達1萬美元以上，可享年息0.6％；達5萬美元以上，可享年息1.3％；若達10萬美元以上，進一步享有優惠年息1.6％。此外，渣打銀行提供全新客戶額外0.1％優惠年利率，線上換匯滿額者，可再享加碼0.1％優惠年利率，加總所有優惠，合計專案年利率最高可達1.8％。

星展銀行（台灣）的「星展豐森美元活存」專案，將至5月29日止，客戶於活動期間開立指定帳戶，並以新資金存入美元1萬元（含）以上，也有6個月期的美元活存利率0.66％。此外，星展的「外幣星禧數位帳戶」，美元部位亦有年利率優惠0.5％，適用期間是3月13日至5月31日止，沒有金額上限。

(工商 )