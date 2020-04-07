《我是餘歡水》改編自暢銷小說《如果沒有明天》，由《都挺好》編劇王三毛、磊子操刀，《鬼吹燈之精絕古城》導演孫墨龍執導，侯鴻亮任製片人，郭京飛、苗苗、高露領銜主演，該劇講述了中年社畜底層小人物「餘歡水」的成長境遇和心路歷程。整部作品用尖銳的筆觸勾勒出殘酷職場群像，將一個鮮明又真實的職場躍然於舞台之上，昨上線即躍上網友紛紛讚賞：「職場劇新標竿，堪稱經典」。

劇情描述，餘歡水是公司裡業績最差強人意的員工，說謊成性、退讓隱忍、得過且過是他的生存法則，編造客戶姓名只為拿到兩盒免費中秋禮盒，怎料被同事出賣，罰他打掃全公司，惹得他怒摔抹布，即使直到嫌他窩囊的妻子提出離婚，餘歡水仍未做出改變。

某日借酒澆愁後，餘歡水身體不適查出癌症，萬念俱灰的他性情大變，還在陰差陽錯之下，成了見義勇為的英雄，到達人生巔峰。但陰差陽錯的命運仍在繼續，危機和挑戰接踵而至，直到餘歡水找到真正的尊嚴與幸福。

官方釋出特輯中可見苗苗和郭京飛在片場手拿劇本認真研讀，郭京飛演技出色，不論是在《琅琊榜》中飾演的濮陽纓、或是在《都挺好》中飾演蘇明成，演技都讓人驚嘆。苗苗在劇中飾演的臨終關懷志願者欒冰然，在餘歡水遭遇陰差陽錯的命運面前，欒冰然如陽光一樣，陪伴和給予他溫暖，直到餘歡水找到真正的尊嚴與幸福。

苗苗在《我是餘歡水》中飾演欒冰然，青春治癒與角色融為一體。（愛奇藝台灣站提供）

《我是餘歡水》高露飾演出軌嫌棄窩囊廢老公的甘虹。（愛奇藝台灣站提供）

《我是餘歡水》趙覺民飾演勢力惡質的部門主管，對餘歡水百般不滿意。（愛奇藝台灣站提供）

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