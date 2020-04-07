「小豬」羅志祥被爆和交往8年的中國網紅女友周揚青分手，7日微博瘋傳他和藝人大根等人在宜蘭開泳池派對，現場有不少身材火辣、外貌美艷的網紅和直播主，其中更有神似李毓芬的網紅陳香菱。

近日有網友在微博爆料，4日羅志祥和友人及一群貌美火辣的直播主、網紅到宜蘭開泳池派對，爆料影片中可見，大根正抱起一名辣妹往泳池邊走，接著便把辣妹扔到泳池，羅志祥則跟過去看熱鬧，眾人玩得不亦樂乎。網友向「娛超人」微博爆料，羅志祥當天開心爽玩「鴛鴦戲水」，稱「估計他真的和周揚青分手了，所以才敢玩得這麼誇張。」

羅志祥（紅圈處）跟過去看大根把辣妹丟進泳池。（圖／翻攝自微博）

從爆料網友所提供的當天出席的直播主、網紅IG限時動態可見，網紅焦焦和阿寶穿著藍色泳裝，身上披著大浴巾對著鏡子自拍，好身材展露無遺。

網紅焦焦（左）、阿寶（右）也出席這場泳池趴。（圖／翻攝自IG）

據週刊爆料指出，羅志祥是前往宜蘭The One開豪奢泳池趴，這場2天一夜的派對有20多名身材姣好的網紅、直播主出席，除了「H版李毓芬」的網紅陳香菱，更有唐琦琦、苗苗、mina、焦焦、阿寶等人。

疑似當天出席網紅的限時動態。（圖／翻攝自娛超人微博）

對於這段流出的現場影片，大根藉由經紀人回應，當天是朋友生日，在門口有量測體溫，羅志祥則尚未有任何回應。

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(中時電子報)