國際名導蔡明亮的新作《日子》入圍本屆柏林影展競賽單元，並風光拿下泰迪熊評審團獎，電影未上映卻驚傳片源流出遭到盜版，對此，蔡明亮在豆瓣電影網站留言：「今天我感到非常沮喪和失望，我倒沒有太過憤怒，因為這樣的事總會到來，只是早或晚，而這回來的過早，早得令人感到詫異，令人不知所措，對人性感到一股的寒意。」

他表示：「不久前帶去柏林參賽的《日子》，我的製片因應部份媒體及片商的要求 把影片的樣片寄到某些人士手中，我們是多麼的信任每一個人對著作權的重視 ，但事情就發生了，有人把樣片資源流了出來，非常非常令人震驚，以後我們還要相信什麼？人和人之間還會有信任嗎？這事傷了我們的權益，傷了我們的作品，也傷了我們的心。如果你是我的影迷，或是電影的愛好者，我懇求你不要像那位傷我的人那樣傷我，那樣的傷一部作品，認真的拒絕在這情況下看《日子》，也幫忙我阻斷所有的輸送，甚至幫我查到發放的原兇，也許我永遠也查不到是誰，但我深信人在做，天在看，你知，天知，只是時候未到而已。」網友們紛紛在網上留言立挺「拒看盜版」。

求證蔡明亮，他證實確有此事，他氣憤難過表示：「我一定要找到這源頭，費盡全力都要找到！」他不解的說：「什麼樣的時代了，究竟是什麼樣養成出這種人，會隨便盜版侵權把別人的心血放上網，他真是沒道德，是個害群之馬，罪該萬死，太可惡了！」他呼籲影迷朋友一起幫忙找出罪魁禍首，「找到之後我要公開他，一定要告他！」

(中時 )