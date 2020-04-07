台東地區在清明連假4天計9萬車次進入，初估27萬人次湧入，雖然台東縣維持零確診，亦非中央流行疫情指揮中心發布的11處熱區景點，惟恐造成疫情破口，台東縣政府針對1170名員工進行連假足跡調查，結果曾到過警示景點的員工有9人，已請他們做好自主健康管理。

據台東縣政府交通及觀光發展處統計示，台東4天清假共9萬車次進入，火車356班次；航空59架次；連假前兩天台東整體住房率約為82％，台東市區住宿率達90％以上，但是受疫情影響，整體下滑1成。

台東的觀光業者對於大量遊客湧入，又愛又怕，許多台東居民更是擔心會把病毒帶進台東，盡管中央流行疫情指揮中心並未把台東列入11個熱區警示景點，但台東縣政府仍要求1170名員工填寫足跡問卷，結果僅9名自陳出入熱區，並未出現不適。

台東縣政府人事處長張文馨表示，配合衛福部政策，這項線上問卷是讓連假期間前往過擁擠區域的縣府員工，自由選擇是否要居家辦公抑或自主管理，目前有9名員工去過這些擁擠景區，但全員選擇到班，戴上口罩自主管理。

縣長饒慶鈴表示，台東縣境內目前維持零確診，因應這波連假期間人潮移動流量大可能伴隨而來的傳播風險，縣府對於防疫工作多已超前部署，也呼到台東旅遊之餘，務必保持社交距離、搭乘大眾運輸工具記得配戴口罩並且勤洗手。

(中時 )