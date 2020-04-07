雲林縣政府行銷高麗菜，推出高麗菜煎餅、高麗菜封等創意料理。（張朝欣攝）

雲林縣今年高麗菜大豐收，卻因新冠肺炎疫情影響，市場需求量縮減，造成高麗菜銷售困境，雲林縣政府7日與西螺鎮農會共同行銷高麗菜，強調高麗菜是營養美味食材，防疫期間多吃蔬菜有益健康，呼籲鄉親多多選購，顧健康也顧農民。

為推廣國產高麗菜，雲林縣長張麗善、西螺鎮農會總幹事廖錦富等人7日在西螺鎮農會主持高麗菜行銷活動，與地方家政班、外配媽媽們一起製作高麗菜泡菜，現場也推出高麗菜煎餅、高麗菜水餃、高麗菜封等數道高麗菜料理，鼓勵大家多吃高麗菜。

張麗善表示，雲林是農業大縣，也是全國蔬菜主要產區，今年因肺炎疫情導致蔬菜面臨銷售困境，為平衡市場產銷，縣府已多次舉辦各種促銷媒合活動，此次特別與西螺鎮農會合作，加強行銷國產高麗菜，希望帶動買氣、保障農友生計。

張麗善強調雲林縣出產的蔬菜品質優良，尤其高麗菜可蒸、煮、炒，料理方式多元，還能自己加工製成泡菜或高麗菜乾，非常適合婆婆媽媽採購料理。此外縣府已整合蔬菜規格及價格等訂購資訊，並推出媒合機制，發布於雲林縣政府農業處網站及臉書平台，歡迎大家踴躍訂購。

西螺鎮農會總幹事廖錦富指出，農會本月將舉辦6場免費泡菜DIY教作活動，民眾可打電話至農會報名。同時也響應先前縣府送菜為學校與社福團體加菜計畫，農會將製作1000份泡菜，分送至學校、社區及關懷據點，幫大家加菜增加防疫能量。

(中時 )