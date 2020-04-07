針對環保團體指觀塘三接棧橋工作船於3月27日遇強風大浪襲擊，導致工作船斷纜、擱淺，恐危及周邊藻礁等生態。中油表示，本事件純因海象不佳導致滑錨斷纜，遂緊急將工作船暫時坐底於沙灘上，非擱淺事件，亦對未藻礁、柴山多杯孔珊瑚等生態造成影響；至於異地建站問題，中油已進行詳細評估，其他地點均無法符合供氣期程目標。

中油天然氣接收站三接棧橋新建工程承攬商之無動力起重船東坪8號，於3月27日夜間因東北季風海象轉變造成流錨，導致起重工作船向東南方移位並斷纜，海象惡劣又逢風浪過大，無法接近馳援。為保障相關人員安全並避免危及藻礁等生態，便在漲潮時機緊急以單纜將工作船暫坐底於沙灘上。

中油指出，其發生原因純因海象不佳致滑錨而斷纜，有緊急將工作船暫時坐底於沙灘上之必要，非屬擱淺事件。復經套繪專家學者及中油調查之柴山多杯孔珊瑚分布位置，與本事件工作船坐底位置尚有一定距離，未對藻礁、柴山多杯孔珊瑚等生態造成破壞。

中油強調，工作船已於7日上午配合漲退潮差完成救援，拖往台北港進行檢修。本次救援作業係採取不破壞環境方式，以大型拖船利用漲潮期間自海上拖救，不以大型機具入灘協助，採該施工法並不會對藻礁及環境造成破壞。

至於異地建站，中油表明，已就台北港、林口港及台中港等處建站可行性進行詳細評估，3個站址均無法符合供氣期程目標，於觀塘工業區工業港建站方能達成112年1月供氣之目標，期待環團及社會各界諒解。

(工商 )