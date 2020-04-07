新冠肺炎疫情間接提升金融業流動性風險，英國已限制大銀行發放現金股利，但台灣的銀行業則「不受限」，銀行局副局長黃光熙7日表示，銀行股利是由其董事會與股東會通過，各銀行會審慎考量。即銀行局並不打算比照英國限制銀行發放股利。

國內37家國銀去年稅後獲利3,094億元，創史上新高，銀行的股東今年也可望得到豐厚的回報，各銀行要發放現金股利，並不用事先取得銀行局同意；不像壽險業因為要接軌IFRS17，要將獲利儘可能保留在帳上，所以發放現金股利要事先經保險局同意，去年稅後賺逾1,500億元的壽險業，目前只有中國人壽一家獲准發放現金股利，金額約26億元。

但新冠肺炎疫情仍未完全控制，許多生產鏈仍未正常運作，企業倒閉及失業率恐升高，造成銀行呆帳率可能提升，流通性風險升高，及資本適足率下降等問題，因此英國已限制大銀行今年不得分配現金股利。

黃光熙表示，國銀2019 年底資本適足率14.07％，仍高於法定最低要求的10.5％，銀行財務健全、風險承受度尚稱良好；而銀行的股利政策是由各銀行董事會與股東會通過，各銀行會審慎考量未來長遠的資本規劃、維持資本充足、財務資本健全，黃光熙強調，各銀行要發股利時，除考慮過去經營績效，也會考慮資本健全等原則。

(工商 )