108學年JHBL國中籃球甲級聯賽總決賽，明天起到周日在台北體育進行5天激戰，男、女子組各8隊要為冠軍榮耀奮戰。

本屆JHBL總決賽男生組部分，由彰化縣溪湖、臺北市信義、新北市安康、臺北市金華、苗栗縣大倫、苗栗縣明仁、新北市光榮、臺北市永吉八支隊伍捉對廝殺；女生組方面，則由苗栗縣大倫、高雄市七賢、臺北市民族、高雄市普門、宜蘭縣復興、臺北市懷生、臺南市永仁、臺南市太子共同爭取后冠寶座，各隊早已蓄勢待發，準備展現「無所畏」的奮戰精神。

男生組連續7季挑戰4強的明仁國中隊形完整，在頭號射手林聖杰每場挹注26.3分的兇猛砲火下，問鼎2連霸的決心不會輕易撼動；本屆被譽為第一衛的大倫國中「超級安」邱翊安，以平均每場17.6分、8.3籃板、6.1助攻全能數據，強勢率隊瞄準隊史JHBL第2冠，複賽5連勝的他們更取得世界中學生U15籃賽代表權，氣勢正旺難以抵擋。

還有過去5度在JHBL乙級封王的溪湖國中堪稱本季最大黑馬，他們非但阻斷明仁跨季17連勝，更成功擊破光榮7連勝；金華國中在「一哥」馬駿颿傷癒歸隊後仍大有可為，他缺陣時期隊上打出射手葉惟捷與中鋒李俊廷，其他好手如莊元鎮和鐘建民也表現得宜，正在尋求第13度晉級4強的金華，距離隊史第6冠尚有幾步之遙。

拿到JHBL逾30年參賽「全勤獎」的懷生國中，陣中148公分「小巨人」陳孜綺挺身而出，步步為營率領球隊達成每個階段任務，這次瞄準第17次的4強資格，期盼還能走得更遠；以防守見長的大倫國中本季尋求2連霸，不但跨季已達14連勝，失分僅41.8讓對手束手無策，球員們對於后冠的渴望，從強悍防守便可看出端倪。

擁有183公分超級中鋒蕭豫玟的七賢國中是強烈競爭者，本屆已是隊史第28次晉級8強，為JHBL之最，只要加速解讀比賽並保持引以為傲的禁區戰力，無人小看七賢實力。進入「後宋瑞蓁時代」的民族國中仍有不少課題待修正，即便防守能量足夠，但同組數支對手尚未正面碰頭，是女教頭許秀勉最新的待解難題。

因應新冠肺炎疫情，高中體育總會配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，延續HBL決賽不開放觀眾進場的措施，球員親友及球迷可透過FOX體育台欣賞比賽，賽事期間場館出入口裝設高科技紅外線體溫感測儀監控人員體溫、每日第一場及最後一場比賽前後清潔場館，接觸頻繁的球員休息室每場使用後加強消毒，還有工作人員協助用酒精噴手消毒及洗手間配置洗手乳等等措施，確保提供參賽球隊安全無虞的比賽環境。

(中時 )