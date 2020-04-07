北市環南中繼市場今年2月試營運，擁有42年歷史的舊環南市場從4月7日至5月底進行拆除作業，北市水利處表示，拆除工程結束後將進行新環南市場第二期工程興建，預計2023年1月完工。

環南市場為台北市攤位最多，貨色最齊全的市場，市場從1978年啟用至今，是許多台北人共同的採買記憶，但環南市場因建築物結構主體使用負荷過大、設備老舊且不符合現代化營運需求、環境不佳等問題，北市府於2016年11月6日進行市場改建工程，第1階段的中繼市場於今年2月11日試營運，開放攤商進駐。

水利處表示，新的環南市場是一幢地下2層、地上6層建物，總樓地板面積約為4萬6981.88坪，地上1樓做為市場營業使用，提供明亮、乾淨、舒適的採買空間，其他樓層將提供1912格汽車及1433格機車停車空間，以便利攤商及購物民眾停車需求。

水利處表示，改建期間水利處將監督施工廠商做好安全及環境保護措施，也請民眾對於拆除工程所產生的振動及噪音多多包涵，共同期待蛻變後的新市場。

(中時 )