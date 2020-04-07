新北市長侯友宜今（7日）下午5時許，前往中和和平街臨時攤販集中區視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）下午5時許，前往中和和平街臨時攤販集中區視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）下午5時許，前往中和和平街臨時攤販集中區視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）下午5時許，前往中和和平街臨時攤販集中區視察防疫措施。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情期間，新北市長侯友宜今（7日）下午5時許，分別前往中和和平街臨時攤販集中區及樂華夜市視察，侯友宜感謝攤商、市民配合戴起口罩，遵守安全社交距離規範。侯強調，彼此間保持距離，感情永遠沒有距離，這段時間一起共同防疫。

侯友宜前往中和和平街臨時攤販集中區及樂華夜市視察，侯一一視察每間攤商，遇到購物市民也不忘提醒「外出一定要配戴口罩！」有攤商直接向侯說，「非常支持侯提出的2周10片口罩，自己的口罩都已經戴2天了！」

侯友宜表示，特地到中和黃昏市場及永和樂華夜市視察防疫工作，感謝業者、攤商都把口罩戴起來，尤其很多業者自動自發把室外距離拉至1公尺，排隊利用足跡指引的方式，讓購買民眾可以拉大距離排隊。

侯友宜說，室內部分，也有業者採取梅花座，把距離拉至1.5公尺，尤其樂華夜市攤商都依據政府規定來執行，除了業者本身自己戴上口罩，做好距離控制外，也盼民眾購物時可以戴起口罩，依據業者的標示指引，保護自己也保護別人。

侯友宜強調，新北市民非常自律自重，尤其業者都能依據政府規定執行，感謝市民都把口罩戴起來，保持彼此間的距離，感情永遠沒有距離，這段時間共同防疫。

(中時 )