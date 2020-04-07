川普政府已與美國製造商3M達成協議，將在未來三個月內從大陸進口超過1.66億個呼吸器，並允許3M繼續出口其美國製造的呼吸器。

該協議打破了僵局，導致華盛頓停止了將近三百萬個專用口罩出口到安大略省，激起了人們對加拿大人口最多的省份的醫護人員安全的擔憂。

因為達成協議，川普先在周末抨擊了3M，在周二又對該公司表示了熱情的話，其董事長兼執行長邁克·羅曼（Mike Roman）對總裁表示讚賞。

羅曼在一份書面聲明中說：「我要感謝川普總統和政府的領導與合作。」 「這些進口將補充我們目前在美國每月生產的3500萬台N95防毒口罩。」

根據該計劃，在接下來的三個月中，3M將從其在大陸的工廠進口1.665億個呼吸器。同時，3M聲明說：「該計劃還將使3M能夠繼續將美國生產的呼吸器送往加拿大和拉丁美洲，而加拿大是3M的主要供應來源。」

與3M和加拿大的衝突始於週四，當時川普援引1950年《國防生產法》，授予政府「任何或全部授權」，以阻止3M向加拿大和拉丁美洲出口N95口罩。

3M最初抵制了總統的行政命令，在一份聲明中警告說，此舉將對那些迫切需要安全設備的國家產生「重大的人道主義影響」。

上週末，川普嚴厲批評了該公司，警告說它將「付出巨大的代價」。「我們需要口罩。我們不希望其他人得到它，」川普在周六向記者作簡報時說。「就是我們制定國防生產法的原因。您可以將其稱為報復，因為這就是事實：這是報復。如果人們不給我們我們為我們的人民所需要的東西，我們將變得非常艱難。」

(中時電子報)