桃園觀光旅遊局在8處熱門景點，建置高解析即時影像，民眾可欣賞直播美景，防疫期間還能即時了解景點人潮現況，圖為小烏來。（蔡依珍攝）

桃園觀光旅遊局在8處熱門景點，建置高解析即時影像，民眾可欣賞直播美景，防疫期間還能即時了解景點人潮現況，圖為大溪橋。（蔡依珍攝）

清明連假墾丁等11景點湧進觀光人潮，恐引發群聚染疫風險，桃園市觀旅局針對8處熱門景點如大溪橋、天空步道等，提供高畫質的即時影像，除了在家也能欣賞直播美景，防疫期間更能即時了解景點人潮現況，觀旅局5月更將增加紅黃綠警示燈，讓遊客了解擁擠程度。

觀光旅遊局在拉拉山、石門水庫、大溪橋、大溪老街、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山、虎頭山、虎頭山環保公園、前慈湖和後慈湖等11處景點，建置網路即時影像服務，其中8景點已上線，只要連上桃園觀光導覽網及桃園智慧遊APP，即可欣賞高解析的直播美景。

像是石門水庫就在大壩嵩台頂端，向來是各路攝影愛好者的取景地點，可俯視大壩湖面全景、遊湖碼頭和管理中心，更能遠眺南苑生態公園、崁津大橋及大漢溪流域，無論清晨黃昏、陰晴雨霧、四季皆美。

觀光旅遊局長楊勝評表示，景點直播可讓旅客在出遊前，上網了解人潮現況，再判斷是否出遊，避免到達景點之後人擠人，防疫期間更可避免群聚感染風險，市府也能精確得知各時段的人潮，進行必要的疏導，目前已與中華電信合作，統計桃園16處遊憩據點遊客人數，未來也會根據現場可容留人數，在觀光導覽網建置紅黃綠色的燈號警訊，呈現各景點擁擠程度，更加便民。

(中時 )