新冠肺炎疫情關注提升，網路散布虛假不實言論不斷增加，新北市政府警察局刑事警察大隊日前接獲嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心交查，有民眾撥打1922檢舉散布疫情假訊息案。

民眾在LINE群組張貼「最近舊街少去，尤其是晴光那附近」、「消息如果沒錯的話是晴光煮麵的那個人中獎囉」等訊息，經該中心查證係不實謠言。警方獲報後確認為假訊息，全案依違反嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困振興條例及刑法妨害名譽送辦。

新北市刑大科技犯罪偵查隊獲報後組成專案小組積極追查，發現是住在新北市的廖女所為，經通知廖女到案說明，坦承該貼文是聽聞他人傳聞，並未查證內容真偽旋即張貼，對於造成民眾恐慌，感到非常懊悔。

新北市政府警察局呼籲，民眾接獲來源不明或未經查實疫情資訊時，切勿任意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，以免影響全國防疫資訊之正確性，觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

(中時 )