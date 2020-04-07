因應新冠肺炎疫情，為保障市民「住」的權利，並確保台中市建照審查業務持續運作不中斷，市府都市發展局建照審查業務超前部署，全國首創「遠距審照」貼心服務，建照審查免出門，在家或辦公室即可完成審照作業，降低外出洽公感染風險，盼以市政創新服務為市民生命財產把關。

都發局表示，以往建照審查方式，是由建照審查人員與建築從業人員（建築師等）採面對面近距離方式進行審查；由於新冠肺炎疫情升溫，既有建照審查模式，將使審照人員與建築從業人員面臨感染風險，亦無法符合中央規範的社交距離。因此，「遠距審照」服務係以「無紙審照」系統為基礎架構，擴充新增「雲端視訊會議室」功能介接服務，達到異地審查目標。

都發局長黃文彬指出，推動「遠距審照」服務，建築從業人員不需大幅度改變既有建照前置準備作業、審查作業流程與軟硬體設備。建築從業人員在約定審照期間，接獲審照人員通知雲端會議室，即可與審照人員同步進行建照審查，如同親臨現場。

推動「遠距審照」服務效益，保留「無紙審照」服務的「24 小時雲端送件全年無休不受限」、「雲端掛件即時取得案件一碼通查詢編號」、「應用雲端新技術無紙環保」及「補正事項與申請進度即時上傳與主動推播通知」等四大優勢；亦可落實「以網路代替馬路免舟車勞頓」、「照顧偏遠弱勢請照權利」與「強化衛生防疫服務零距離」等三大理念。

(中時 )