美食外送平台「戶戶送」6日宣布將退出台灣市場，於美食外送產業投下震撼彈，全台最大即時外送平台foodpanda宣布，將以「減免店家上架服務費」與「補助新進外送夥伴裝備費」兩大行政方案，協助受影響店家及外送夥伴更輕鬆的承接foodpanda外送服務。

為了協助戶戶送合作店家無痛轉移至foodpanda，即日起戶戶送合作店家申請加入foodpanda將減免上架費用，讓店家無負擔的延續既有外送服務。同時，foodpanda亦承諾增加業務動能並特別建立店家自助上架的SOP，以推動上線速度。有需求的店家現可透過招商網頁留下資料，foodpanda團隊將盡力提供協助。

為了讓即將失去服務機會的原戶戶送外送夥伴能透過既有的外送專業維持穩定收入，foodpadna現階段特別提供新上線補助，新進夥伴只需出示憑戶戶送接單帳號即可享有同等裝備補助之優惠，減輕外送夥伴負擔，以緩解近千名戶戶送外送夥伴的燃眉之急，一起共度眼前的難關。

見證台灣外送市場長年發展與瞬息萬變的foodpanda董事總經理方俊強表示，foodpanda深耕台灣市場八年，與台灣社會共同成長，樂見各色的外送服務業者進入市場一起把餅做大，很遺憾在艱難時刻聽到戶戶送即將退出台灣市場的消息，為此foodpanda將盡全力協助受影響的店家及外送夥伴維持穩定的生活品質，為台灣長期的經濟成長盡一份心力。

方俊強並強調，foodpanda對台灣市場有長期的投入與用心，承諾將持續發揮平台影響力，與台灣社會共同成長，期望能攜手台灣餐飲業及廣大外送夥伴共拓下一個8年，持續扮演店家、外送夥伴及消費者的安心靠山。

foodpanda為全台最大美食外送平台， 目前服務範圍涵蓋全台，包含雙北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、南投、澎湖、金門地區，除獨家提供台北市及新北市精華區24小時美食外送服務，更提供貨到付款和線上刷卡雙付款機制。同時，foodpanda並擁有海底撈、點點心、鼎王、杭州小籠包、新竹廟口鴨香飯、林聰明魚頭火鍋等多家排隊美食獨家外送服務。

此外，foodpanda亦透過「pandamart熊貓商城」提供生活日用品、生鮮、美妝、3C產品及寵物用品即時外送，有超過兩千間店家、涵蓋上千種商品選擇，攜手包含家樂福、愛買、萊爾富、小三美日等知名連鎖業者合作，滿足全台消費者日常生活的即時外送需求。更創立「pandanow 熊貓嚴選」品牌，於雙北市精華區自建倉庫提供豐富的商品選擇。

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