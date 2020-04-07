新冠肺炎疫情蔓延，許多民眾為了防疫，造成了口罩搶購潮，而在這個非常時期，口罩已成為生活必需品。不過日本有一名男子，連續15年來，每天堅持戴口罩，因此家中有許多口罩囤貨，日前有日本綜藝節目專訪這名男子，沒想到節目播出後，竟有中國女生特地飛到日本向男子表白。

27歲的和氣畢業於早稻田大學，日前他接受日本綜藝節目《可以跟著去你家嗎》（ 家、ついて行ってイイですか）採訪，他表示自己從國中開始，每天都會戴口罩，只要一拿下就會覺得渾身不自在，感覺像裸體，因此口罩對他來說是生活中不可或缺的物品。

節目跟著和氣回家後，發現他的家中有一些收藏品、漫畫，但最多的東西還是口罩，和氣也向節目透露15年來一直戴著口罩的原因，他表示自己在小學時期是個外向好勝的男孩，也曾擔任過學生會會長；但是上了國中後，一位好友竟然在說自己的壞話，「其實我超討厭那小子（指和氣）」，從此之後，和氣每天都戴著口罩出門，以此來掩飾自己。直到出社會，和氣仍維持著戴口罩的習慣，雖然和同事聚餐時會把口罩拿下，但某次因拿下口罩隔天就感冒了，所已他仍繼續戴著口罩。

節目播出後，被一位來自中國的女子看到，並想主動認識和氣，甚至還直接搭機飛往日本向和氣告白，但最後和氣沒有接受，因為他也不確定自己的心意。

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(中時電子報)