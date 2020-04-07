新冠肺炎持續在全球大爆發，日本累計確診人數飆破4500例，共造成97人死亡，首相安倍晉三針對7都府縣發布緊急狀態。日本山梨縣一名24歲男子於3月確診染疫，之後還不幸併發腦膜炎，雖經急救後順利撿回一命，不過醒來時卻喪失了一大段記憶，甚至想不起自己曾罹患新冠肺炎。

根據《NHK》報導，該名男子為上班族，並無出國史，他於2月27日開始出現發燒、頭痛、全身倦怠等病症，隔日前往附近診所看病，3月2日再到另一間醫院就診，皆無任何異常。直到3月6日突然昏倒在家，家人緊急將他送醫，當時男子已無法說話，且對疼痛沒有反應，經胸部斷層掃描發現肺部有陰影。

山梨大學醫學院附屬醫院急診部部長森口武史表示，男子確診感染新冠肺炎後，接著又併發腦膜炎，導致大腦內負責掌管記憶的部位受損，造成記憶喪失的後遺症出現。森口強調，該案不代表確診病患併發腦膜炎的情況會增加，不過山梨大學已將此病例投稿至國際感染症學會網路期刊。

經歷1個月的治療後，男子已轉到普通病房休養，他表示，「對於近1、2年的事都不記得了，醒來後花了1個禮拜重新理解周遭事物，雖然說起來令人難以置信，不過還能像這樣活著說話真是太好了。」男子也藉此呼籲，民眾必須配合政府的防疫政策，盡量減少外出活動。

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(中時電子報)