英國首相強生(Boris Johnson)感染新冠肺炎病情惡化轉入加護病房，也指定外相拉布(Dominic Raab)為必要時的代理人。由於拉布曾多次發表不當言論，在處理政務時經常遭到媒體揶揄，一旦成為首相代理人，媒體最關心的已不是強生的病情，而是「代理首相是否已拿到核武密碼」，顯見這位曾角逐保守黨黨魁的政治人物實在讓英國人太不放心了。

據英國《衛報》報導，英國首相強生因感染新冠病毒病情惡化轉入加護病房後，依法指定無法視事時的代理人，在英國正遭疫情重擊之際，其代理人選也成為英國輿論關注的焦點。不過當媒體追問代理首相拉布是否已拿到「核密碼」( nuclear codes)時，英國內閣辦公廳大臣邁克爾•戈夫(Michael Gove)拒絕透露有關「核密碼」的細節，只含糊答稱「目前有完善的規程來處理此一議題」、「我不能在此談論國家安全問題」。

英首相強生移至加護病房引起高度關注，倫敦的一位女性單車騎士在把手上掛著為強生禱告的牌子，祝福他早日康復。（圖／美聯社）

《衛報》指出，英國是世界上5個正式擁有核武器國家之一，目前有4艘配備三叉戟-II型D5彈道核導彈的核潛艇，在總數達到約215枚核彈頭當中的120枚正處於服役狀態。全英國只有首相才能授權發射核彈，他的命令是通過一套密碼傳送給英軍的核潛艇。

強生是在前天因感染新冠病毒且發燒不退而入院治療，隔日因病情惡化轉入加護病房。英國首相府發言人說，目前強生意識清楚，轉移到加護病房只是預防性措施，在此期間強生安排外相拉布為代理人。

《泰晤士報》引述英國內閣辦公廳大臣戈夫的話表示，目前強生還沒有使用呼吸器，但有使用一些供氧設備，使用的氧氣量遠低於一般新冠肺炎重症患者使用量，顯示其狀況比重症患者要好很多。如果強生病情發生變化，可能會使用呼吸器，英國政府也將對此發表正式聲明。

(中時電子報)