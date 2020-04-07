新北市中和廣濟、福和宮今（7日）捐款中和區公所「防疫基金」20萬元，充實防疫能量。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和廣濟、福和宮今（7日）捐款中和區公所「防疫基金」20萬元，充實防疫能量。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

為推動各項防疫工作，宗教齊心獻心力，新北市中和廣濟、福和宮今（7日）捐款中和區公所「防疫基金」20萬元，充實防疫能量，由董事長游炎川代表捐款，中和區長賴俊達代表受贈並頒發感謝狀，多位里長共同參與捐贈儀式，宮廟與政府一起強化防疫工作安民心。

廣濟、福和宮董事長游炎川指出，為支持市府防疫政策，包括今年3月22日殺豬公簡化活動辦理方式及3月23日迎媽祖遶境延期，另包括宗教場域清潔消毒、避免人潮群聚活動、精簡宗教祈福儀式、做好自主健康管理、響應宗教線上祈福等六大防疫措施，中和大廟將全力配合市府政策與公所並肩作戰，守護家園，希望這筆善款能讓公所執行防疫工作擁有更多資源能量，防疫工作做得好，市民更安心。

中和區長賴俊達表示，政府站在第一線積極落實各項防疫措施，嚴防疫情擴散，感謝廣濟、福和宮愛心義舉捐贈善款，讓公所有更充裕資源做最佳運用，因中和區居家檢疫者人數多，需送餐數量多，將善加運用這筆基金，購買口罩、酒精、耳溫槍等防疫物資，補足短缺的部分，並再次呼籲防疫除了政府，也需要民間、社團及宗教團體一起來幫忙，大家攜手防疫守護台灣。

中和廣濟宮、福和宮是為當地歷史悠久廟宇，供奉開漳聖王及神農大帝，長年熱心社會教化及公益慈善，大愛捐輸不遺餘力，積極支持市府防疫對策，暫緩或停辦大型群聚活動，並加強宣導信眾戴口罩、手部及環境消毒清潔、量額溫等防疫措施，保障信眾與市民安全。

(中時 )