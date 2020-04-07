對於火熱到來的夢幻櫻花季，縱使無法出國賞櫻也別灰心！采采食茶一口氣推出3款新口味的馬卡龍，包含限量款的「梅子舞櫻花」，以及「鐵觀音」、「玫瑰荔枝」，讓台灣盛產的在地食材驚喜融入經典法式甜點裡，光看外型就能療癒人心，一入口更能瞬間感受到滿滿幸福感。
愛吃馬卡龍的人肯定對於人氣口味巧克力不陌生，全系列更有百香果、玫瑰荔枝、檸檬、黑醋栗、覆盆莓及佛手柑等7種，不過這次的新口味出現限量款「梅子舞櫻花」啦！以櫻花瓣與法式白霜點綴著粉色馬卡龍，同時驚喜加入以梅酒醃漬的梅子果肉，混入奶油作為內餡，吃得到梅肉微酸微鹹的風味，更有著淡淡酒香，多層次的口感令人愛不釋手。
「鐵觀音」則是近年的大勢茶款，光是療癒的咖啡色馬卡龍外層就超入味，搭配吃起來帶苦甜味的焦糖奶油餡，吃起來微甜又散發濃郁的鐵觀音香，絕對可以滿足茶控！是一款充滿復古氣息的大人味馬卡龍。
最後是少女無法抵擋的「玫瑰荔枝」，以玫瑰荔枝果泥調製出優雅清淡的玫瑰香，點綴著淡淡的荔枝清甜，猶如充滿成熟風韻又兼具淘氣性格的法國女子，是個美妙又浪漫的組合，酸酸甜甜超解膩。
(中時電子報)
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