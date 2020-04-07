位於嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠內的「235環境教育綠能生活館」，以再生能源居家應用為主題，展示如移動式再生能源公園長椅、追日型太陽能機器人及節能家電等設備，為了讓來客量和功能更上層樓，嘉義縣政府研擬將此處作為能源教育學習基地，提供國中小校外教學參觀行程的選項之一，培育縣內學生從小愛地球的環境倫理。

235環境教育綠能生活館於2018年底啟用，展示金屬工業研究發展中心、工業技術研究院、國家中山科學研究院、台灣經濟研究院、核能研究所及國家實驗研究院等單位研發成果，以及民雄鄉菁埔社區發展協會「綠能環保」、「回收再利用」的作品，並運用鄰近廢校屋頂上的太陽能板發電，以實際行動成為低碳綠能環境。

嘉義縣環保局表示，235環境教育綠能生活館原定位旅遊園區經營，希望連結蒜頭糖廠及故宮南院，帶動低碳觀光旅遊，不過，日前考量教育資源分配的城鄉差距及館內來客量，日前已決議將綠能館以內需建設為現階段主要發展，成為未來縣內國中小學生畢業前一定要前往學習的地點。

縣府教育處表示，配合在地特色如蒜頭糖廠及故宮南院等，形成一套完整的戶外教學路線，吸引更多學校進行參訪，並考慮結合縣內國中小科展，呈現學生在科學與能源教育區域的實力，此外，教育處的環境教育輔導團正積極開發相關能源教育課程，充實綠能生活館的展示內容。

(中時 )