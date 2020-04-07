泰籍女性旅客違反新冠肺炎防疫規定，被花蓮縣衛生局裁罰100萬元逾期未繳，7日移送行政執行署花蓮分署，由於泰女有離境打算，花蓮分署立即對她限制出境，並盡力尋找她的行蹤強制執行，這也是首件被裁罰百萬罰鍰逾期未繳外籍人士，被限制出境的案件。

行政執行署副署長陳盈錦表示，目前違反防疫規定被裁罰百萬的共有6件，其中新竹的林東京已經確定繳清，其他5件除了花蓮的泰籍女旅客外，台北分署有2件，其中1件6日到期，但是台北市衛生局尚未移送行政執行，另1件則還在繳納期限內。

新北分署有1件7日到期，新北市衛生局將於8日移送行政執行，新北分署也將在收案後對受罰人限制出境；桃園市也有1件百萬裁罰案，不過繳納期限到4月13日。

行政執行署統計，到7日中午全台衛生機關移送行政執行的違反防疫規定案件增加6件，共21件，其中新竹分署由苗栗縣衛生局移送1件裁罰30萬元。花蓮分署增加5件，除泰籍女旅客，疑似填寫不實地址、電話等資訊，導致無法追蹤檢疫狀況被強制送往檢疫所安置，並裁罰100萬元，還有1名菲律賓外配被裁罰10萬元，2件本國籍各被裁罰10萬元，1件被裁罰1萬元。

據統計，目前各縣市衛生機關共裁罰402件違反防疫案件，381件沒有移送行政執行，其中131件受罰者已經自行繳清，共計640萬餘元。

(中時 )