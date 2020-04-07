連假期間國人趴趴走，全台新冠肺炎疫情發展進入關鍵期，繼金控業者對員工旅遊史大調查，更有純網銀業者乾脆宣布全面居家辦公。銀行局副局長黃光熙7日證實，為防範員工假期旅遊有去11個國家級警報景點區域，連線銀行LINE Bank已宣布全體百位員工在家辦公一週，LINE Bank是在109年3月9日完成公司登記，目前還是籌備處。

LINE Bank指出，員工如果連假期間曾到訪11個熱門景點，從週一起兩週在家辦公，其餘同事依據連假活動情形，可以選擇在家辦公或進辦公室。不過，這幾週已經陸續展開在家辦公。

同樣是純網銀，防疫兩樣情，本土將來銀行、樂天國際銀員工仍都照常到辦公室上班，堅守崗位。將來銀行則指出，清明連假期間有1名員工途經11個風景熱點區，另1名員工的家屬有與風景熱區人員接觸，前揭兩員於7日起開始居家辦公14天。

將來銀行指出，配合疫情中心政策進行相關規範；若有發燒、咳嗽、呼吸道症狀需在家休息者可申請在家工作，並通報行內後進行自主健康管理；全行推行數位會議，及避免所有不必要之國內外行程。另外，將來銀行同仁在辦公室、電梯等公共空間遵守「社交距離」基本原則，且需全程配戴口罩。

針對連假過後的防疫，金融機構都嚴陣以待。據本報調查，富邦金控、國泰金控、新光金控、中信金控、開發金控等提升連假後防疫強度，只要連假時本人或同住眷屬曾到政府匡列的11處景點，6日起到17日都居家辦公，五大金控就逾3,200人。

黃光熙指出，金管會也掌握在武漢有據點的國銀狀況，目前土銀、台企銀、富邦華一銀行在3月30日都已復工，員工採輪流上班，有13位台籍員工（土銀6位、台企銀7位）留守在武漢工作，目前沒有返台計劃。

(工商 )