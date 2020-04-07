量測儀器設備廠是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布推出新的UXR系列示波器。這款經濟型單通道量測儀器，專為加速開發下一代毫米波通訊、衛星通訊和雷達應用而設計。

UXR0051AP Infiniium UXR系列示波器是UXR系列示波器的最新成員，價格經濟實惠，提供110 GHz的頻率範圍和5 GHz的標配分析頻寬，讓使用者能更快對寬頻量測進行靈活的分析。Keysight UXR系列示波器可搭配使用選配的毫米波寬頻分析功能，以提供出色的信號完整性、通用性、經濟效益和效能，方便使用者利用單一儀器，進行信號、頻譜和數位分析。

Keysight UXR0051AP美國加州大學國家學院名譽教授Gabriel M. Rebeiz表示Keysight UXR 示波器的表現令人驚豔，可輕鬆、準確地分析毫米波1x1和2x2 MIMO 5G NR通訊鏈路。

Gabriel M. Rebeiz指出，在量測200 MHz至5 GHz頻寬信號時，它的誤差向量振幅（EVM）非常低，只有0.2～0.9％。即便在-40 dBm輸入功率和67 GHz頻寬條件下，它的表現毫不遜色。 將5G相位陣列直接連接到UXR後，無需使用任何外部放大器或濾波器，便可執行89600 VSA軟體並開始量測。有了這台儀器，原先要花數小時才能完成的工作，現在只要短短幾分鐘就完成了。

是德科技通訊解決方案事業群數位和光子學研發副總裁暨總經理 Brad Doerr表示，為了滿足市場對速度和頻寬不斷升高的要求，毫米波技術將不斷演進，並採用MIMO和相位陣列天線等新技術。

有鑑於此，是德科技推出了全新的單通道示波器，它具有可動態配置的頻寬，以滿足當今的單通道毫米波寬頻量測需求。新的示波器可以快速升級，以提供兩個相位同調通道，讓業界能輕鬆跟上新興的多通道通訊潮流。

(工商 )