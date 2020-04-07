韋禮安推出新單曲〈一口一口〉，日前拍攝MV，化身煮夫，現場煮菜、切菜等，都難不倒他，他笑說：「平時我是真的會下廚的人，算是有練過的。」而近來因為新冠肺炎疫情嚴重，韋禮安只要有時間就會去逛黃昏市場，購買新鮮食材回家料理，一踏進熟悉的市場，他笑說：「我客家人，習慣先從頭到尾走一遍了解一下價錢，再來下手！」

他表示每次來因為個性比較害羞，不好意思跟老闆們殺價，所以都靠一步一腳印來比價，會選擇CP值最高的攤位出手，他打趣說：「發揮客家人精神！」而韋禮安的〈一口一口〉和〈貓咪共和國〉MV，由金馬新銳導演蘇文聖執導，將兩首歌串連成「韋禮安的某一天」分為「早餐am」和「晚餐pm」二部曲，講述美食的〈一口一口〉是「晚餐pm」的部分。

他在〈一口一口〉MV，終於不再被可愛的貓咪搶走光環，正式擺脫臨演角色，MV中展露平時就有在練的大廚身手，帥氣的刀工備料，俐落準備出壽喜燒火鍋，化身「最暖煮夫」，一個人烹調美味料理等著女主角下班，共度二人晚餐時光，甜蜜又幸福。此外，歌曲裡會聽到韋禮安和弟弟、外婆的對話，這個溫馨的巧思是他想讓這首描述一個人吃飯的歌裡有種溫暖的衝突感。

韋禮安日前去菜市場買菜，化身煮夫。（The Orchard提供）

(中時 )