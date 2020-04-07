台中捷運綠線，力拼年底通車，文心森林公園站7日首度開箱，站體以「輕巧、簡明、通透」為三大設計原則。（黃國峰攝）

台中捷運綠線，力拼年底通車，台中市長盧秀燕（左）、台中捷運公司董事長林志盈（右）7日向大家介紹馬卡龍配色的車箱座椅。（黃國峰攝）

台中市捷運綠線，力拼年底通車，台中市長盧秀燕7日前往文心森林公園站，視察首度曝光的車站及車廂設備，除體驗售票機、閘門進出系統外，更驚艷於馬卡龍配色的車廂設計，並向台中市民推薦，文心森林公園這段，就像行走於樹梢一樣，力拼年底市民也能來搭乘。

台中捷運綠線，力拼年底通車，文心森林公園站7日首度開箱，台中市長盧秀燕表示，她最喜歡這段，就像行走於樹梢一樣。（黃國峰攝）

盧秀燕表示，捷運綠線現已進行最後的整備、測試及訓練等工作，將於年底完工通車，今天首度亮相的文心森林公園站位在公園內，所以民眾搭車時，就像是「在樹海上行走」一樣，而且相較於國內其他中運量捷運車廂，我們的車廂設計寬敞，還有粉紅、粉綠的馬卡龍色座椅，更是賞心悅目。

盧秀燕也表示，車站編號從103a北屯總站至119台中高鐵站，其中編號101及102是預留給綠線往北延伸到大坑的經補庫站，往南延伸到彰化是編號120、121等。

台中捷運公司董事長林志盈表示，未來北屯至台中高鐵站，捷運車程約32分鐘上下，而民眾最關心的中捷票價，｢前5公里內20元，5公里後，每2公里增加5元，單程最多50元，將送請市議會審議通過後公告實施。未來還會推出旅遊票、定期票、常客回饋計畫等，符合乘客需求。

交通局長葉昭甫指出，台中捷運綠線為中運量鋼軌無人駕駛系統，每列有2節車廂，單側配有10扇門，可縮短乘客上下車時間，且2節車廂間有車間通道，方便乘客移動，能更有效率服務眾多乘客。另外，每節車廂車長22.17公尺，寬2.98公尺，高3.78公尺，每列車載客量可達536人，相較國內其他中運量捷運車廂設計寬敞舒適。

台中捷運綠線，力拼年底通車，文心森林公園站7日首度開箱，其中中運量的捷運車廂，相較於國內其他的車廂設計更寬敞，還有粉紅、粉綠的馬卡龍色座椅。（黃國峰攝）

台中捷運綠線，力拼年底通車，文心森林公園站7日首度開箱，台中市長盧秀燕表示，車站就在公園裡面，是全台最美的捷運車站。（黃國峰攝）

台中捷運綠線，力拼年底通車，文心森林公園站7日首度開箱，站體以「輕巧、簡明、通透」為三大設計原則。（黃國峰攝）

台中捷運綠線，力拼年底通車，文心森林公園站7日首度開箱，售票機呼應綠線，設計為綠色。（黃國峰攝）

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