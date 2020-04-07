新冠肺炎疫情擴散多國，導致許多國家的口罩供不應求，造成搶購熱潮。一名在南韓經營民宿的台灣部落客麗伶在臉書粉專發文「韓國口罩真的都不缺了！今天在地鐵站裡還看到店家在賣一整盒的醫療用口罩」。

台灣部落客麗伶5日在臉書粉專「跟著麗伶到韓國-合法民宿旅行社」發文表示，在地鐵站裡看到店家在賣一整盒的醫療用口罩，首爾政府也有提供居住首爾的外國人可免費領取口罩（五片醫療口罩+5片濾心），她也希望疫情趕快過去，大家不必再天天戴口罩出門。

首爾政府提供免費口罩（5片醫療口罩+5片濾心）給外國人。（圖／翻攝自《global.seoul》官網）

貼文一發，許多網友羨慕留言「居然可以買一整盒了!!!!好厲害」、「韓國竟然比台灣還要快速」、「美國一盒都買不到」、「哇！韓國人口是我們兩倍，口罩居然可以買整盒了，台灣怎麼了？」、「韓國本來就口罩大國，如果有空污（霧霾）和花粉季，就會習慣戴口罩的」、「台灣的口罩還要捐給其他國家，是可以捐，但先顧國民才是，製作口罩、隔離衣的真的都很辛苦⋯」。

首爾政府提供免費口罩（5片醫療口罩+5片濾心）給外國人。（圖／翻攝自《global.seoul》官網）

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(中時電子報)