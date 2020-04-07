日本新冠肺炎疫情持續擴大，日本首相安倍晉三7日正式針對東京都、大阪府、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡縣等7都府縣發布「緊急事態宣言」，生效期間為4月8日起至5月6日。安倍強調，日本經濟面對戰後最大的危機，故將採取全球最大規模，占GDP2成的108兆日圓（約台幣30兆2千400億元）緊急經濟對策。

安倍7日在記者會上代表日本國民感謝醫療人員。他強調，日本政府將用盡所有方法確保醫療體制，原本在關東準備1萬間病房，關西準備3千間病房收容輕症、無症患者，但因確診人數急速增加，醫療現場陷入危機的狀況，故決定宣布緊急事態宣言。4月之內將改修奧運相關設施成為可收容800名輕症患者的住宿設施，提供確診例最多的東京使用。

安倍強調，現在狀態很緊急，5天之內確診例變2倍，2周後將達1萬人，1個月後會變成8萬人。若能將人與人接觸的機會最低減少7至8成，2周後確診例可望減少，故籲請民眾自律，一直到5月6日盡量減少外出。外出購買生活必需品時要戴口罩，與人保持距離，徹底避免「密閉空間、密集場所、密切接觸的狀況」，外出散步、跑步等都沒問題。

他強調，社會機能仍然會維持，老人院、托兒所、照護中心、物流、生活必需品的製造加工、零售業仍然照常。但盼企業配合讓上班族盡可能在家工作，萬不得已必須上班的人，希望最低減少7成。學校、醫院盼能改用網路視訊教學、線上診療等。

緊急經濟對策的內容則包括，1, 6兆日圓的現金補助，針對收入減少的家庭提供每戶30萬日圓的補助，每個兒童追加1萬日圓；2, 提供中小企業200萬日圓，自營業者100萬日圓補助；3, 減免固定資產稅；4, 稅金、社會保險費的繳納期限可延長1年；5, 民間銀行也提供實質無利息、無擔保的融資等。

安倍再三強調，日本完全不會像海外那樣的「封城」，公共交通網照常運行，道路也不會封鎖。他籲請民眾不要往外地移動，因為地方上有很多可能容易重症化的老人，反而會使疫情擴大。同時不要因為恐懼而輕信如衛生紙將缺貨等假消息，導致社會不安。

他最後呼籲，光靠政府和自治體的力量無法度過目前的緊急狀態，故盼借所有國民的力量，度過此國家的危機。

有記者提問指出，若首相自身感染時如何對應。安倍表示，若是輕症將在公邸自我隔離，但仍會善盡首相職責，若已失去意識的話，將由副首相麻生太郎代理首相職務。

(中時電子報)