竹崎分局警察喊話的公墓，現場無一活人。（摘自蔡正元臉書）

蔡正元。（黃福其攝）

清明連假雖結束，仍值掃墓及防疫期間，前國民黨副祕書長蔡正元在臉書貼出一段影片，影片中是嘉義縣竹崎警分局的警察，在公墓拿大聲公喊話進行防疫宣導，但公墓卻沒有一位「活人」在場。蔡正元認為警察上級下令基層到各公墓宣導防疫的要求太沒彈性，網友也戲稱真的是「說給鬼聽」、「標準的吵係郎」。

蔡正元以「警察也太辛苦了吧？」為題，在臉書公布一段影片。影片中，嘉義竹崎警分局兩名警察在大太陽下拿著大聲公，對著空無一人的公墓喊話：「為防止新冠肺炎疫情擴大，在室外請保持1公尺安全距離，在室內請保持1.5公尺安全距離，如無法保持防疫安全距離，建請全程配戴口罩，謝謝各位鄉親配合，竹崎分局關心您」。

蔡正元指出，警察的上級規定清明節時期，警察要到各公墓去廣播，要求所有人要保持距離，但這個要求未免太沒彈性了。影片中的警察遵守命令，在規定時間到規定公墓廣播，儘管公墓現場沒有活人，警察很是遵守上級命令，曬者太陽、揮著汗水，辛苦的對著公墓廣播喊話，「上級的命令太那個了吧？」

網友也紛紛留言，戲稱廣播真的是「說給鬼聽」、「標準的吵係郎」、「謝謝波力士大人，知道防疫期間大家苦悶特別想出這麼好笑的點子，太有創意了」、「要晚上喊話」、「通通在室內啊！」

(中時 )