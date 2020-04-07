日本防災擔當相武田良太辦公室任職的一名50歲左右男性職員感染新冠肺炎。

根據大陸環球網引述日本共同社報導，消息人士指出，7日，在日本防災擔當相武田良太辦公室任職的一名50歲左右男性職員感染新冠肺炎，核酸檢測呈陽性。報道稱，該男子曾與武田良太共同出席內閣會議。

(中時電子報)