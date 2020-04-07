日防災相辦公室職員 感染新冠肺炎 19:232020/04/07 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防災擔當相武田良太辦公室任職的一名50歲左右男性職員感染新冠肺炎。 根據大陸環球網引述日本共同社報導，消息人士指出，7日，在日本防災擔當相武田良太辦公室任職的一名50歲左右男性職員感染新冠肺炎，核酸檢測呈陽性。報道稱，該男子曾與武田良太共同出席內閣會議。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武田良太 #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 志村健逝世「不知道得新冠肺炎」醫自責沒能挽回性命 12:452020/04/03 娛樂 新冠病毒影響 「捍衛戰士2」檔期延到年底 19:222020/04/03 軍事 國衛院成功研發新冠肺炎快篩 最快10分鐘結果就出爐 09:522020/04/04 社會 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 男星心臟衰竭就醫感染新冠肺炎猝逝 妻兒遭禁見最後一面 18:352020/04/04 娛樂 新冠肺炎肆虐李婭莎困上海 宣傳期中斷陪家人：因禍得福 19:562020/04/04 娛樂 日女星黑澤宗子染新冠肺炎 遭爆「醫院不讓她檢查」 21:182020/04/04 娛樂 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 國際熱門新聞 川普推薦的奎寧 對新冠肺炎無效 - 國際 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 兒子洩密！梅根真實姓名、工作曝光 - 國際 英相強生進加護病房 媒體追問核密碼在誰手上？ - 時事 日相安倍晉三正式宣布 東京等7都府縣進入緊急狀態 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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