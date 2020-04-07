「墾丁不是疫區！」墾丁業者在表示積極配合政府一切政策的同時，也一再強調屏東墾丁不是只有墾丁大街，還有很多空曠又空氣好的戶外景點，絕對是好山好水的好地方，希望別再被點名、被汙名化，甚至被視為疫區，這對業者來說非常的不公平。

業者稱，墾丁真的還有很多很空曠的戶外景點，且墾丁的空氣真的很清晰，是大家出門放風、散心的首選，所以請大家不要因為晚上的墾丁大街人潮較多而誤會「墾丁有群聚的危險」，因為墾丁真的不是只有墾丁大街。

不過，業者也強調，針對墾丁大街的人潮狀況會進行改善。屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳說，未來會協商墾丁社區發展協會進行明確的人流管控、體溫檢測、消毒等，但更好的方式是，需要政府提供明確的人流管控指示，如數據依據等。

對此，屏縣府交旅處指出，目前有在研擬相關的措施對策，如4日晚上已針對大街的南、北口做勸導管制，要求遊客戴口罩等，而中央也正研擬戶外人群聚集的相關規範，屆時會參照中央指示規範再依地方情境做管制措施。

(中時 )