雲林縣北港鎮集雅軒曲館目前進行「歷史現場再造修復」工程，發現4扇清朝時期的大門別具巧思，門後有1塊門板可藉由軌道上下滑動來開閉門上的鏤空窗，這種軌道門目前僅見於台南鹽水8角樓、台中霧峰林家景薰樓，非常特別，極具保存價值。

百年歷史的「集雅軒北管曲館」，奉「西秦王爺」唐明皇為祖師爺，清咸豐3年由笨港蔡及、陳貞、吳石等數人正式開館，百年曲館因年久失修，柱子、天花板均遭白蟻蛀蝕，經中央文化部與雲林縣政府補助近千萬元，今年展開整修。

集雅軒副理事長吳登興表示，最近施工單位進行大門整修，發現4扇清朝時期的大門後面下方有另1塊木板，面積為大門的一半，原以為是強化大門的結構，沒想到負責整修的木工藝師一眼看出「這塊木板可以往上移，擋住大門上方的鏤空窗增加隱私」。

集雅軒館員們對此都感到既驚又喜，因為30餘年來大家經常在曲館聚會，沒有人發現這4扇門「暗藏機關」。成功大學建築博士蔡侑樺說這種門扇工藝目前僅見於清道光年間興建的台南鹽水8角樓，以及清同治年間興建的霧峰林家景薰樓，極為珍貴罕見。

集雅軒理事長李連春指出，縣定古蹟集雅軒意外發現這4扇特殊結構大門，為「歷史現場再造修復」工程增添豐富色彩，後續會請託負責修復的大木工藝師劉鴻林盡力還原，完工後再邀大家來欣賞這些隱藏先人智慧的特殊大門。

(中時 )