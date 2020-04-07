在新型肺炎疫情重創全球經濟之際，三星電子發表的上季（3月底止）營業獲利預測優於華爾街預期，令外界對市場前景燃起一絲希望。

三星7日發表上季初步財報，估計營業獲利年增2.7％至6.4兆韓元（約52億美元），高於標普全球市場情報調查分析師預期的6.2兆韓元，激勵股價在7日收盤上漲2％。上季營收估計年增5％至55兆韓元，略低於分析師預期的55.6兆韓元。三星將在4月下旬公布上季完整財報。

今年2月初不少分析師還樂觀預期5G需求將讓三星第一季交出亮眼成績單，不料一場肺炎讓分析師全面改觀。隨著疫情從中國蔓延至全球各地，三星廠房紛紛被迫停工，嚴重拖累生產進度，再加上疫情嚴重打擊消費需求，使得原本備受看好的5G手機市場一片低迷。

所幸各國陸續實施封城令後，大批人口居家辦公、遠距教學，使雲端服務及資料中心流量暴增，反而造福三星記憶體晶片事業。

(工商 )