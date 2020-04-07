中央銀行公布3月底外匯存底月增7.05億美元，來到4,803.85億美元，連續10個月創歷史新高，央行外匯局局長顏輝煌表示，主要來自外匯存底投資運用收益。

顏輝煌指出，3月外匯存底增加，主要來自外匯存底投資運用收益，但部份被英鎊等貨幣眨值折計美元後金額減少抵銷。觀察當月國際美元指數上揚0.93％，除歐元升值0.68％，英鎊重挫4.67％，澳幣更大跌6.06％，人民幣也下跌1.09％。

顏輝煌說明，台股3月重挫1,584點或14.7％影響，且外資大幅賣超台股新台幣3,768億元，使得外資持有國內股票及債券按當日市價計算連同其新台幣存款餘額，來到3,505億美元，約當外匯存底的73％。

我國外匯存底目前在主要國家中排名第五，第一名是大陸至2月底3.1067兆美元，其次日本1.2887兆美元，第三名瑞士至3月底7,966億美元，第四名沙烏地阿拉伯至2月底4,397億美元。

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