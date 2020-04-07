美國新冠疫情仍在快速飆升。紐約州州長郭謨上月底公開求救，稱該州嚴重缺乏醫護人員，全國各地隨即有數萬名退休醫護響應，自願前往疫情最嚴峻的紐約支援；原本還有2個月才會展開職業生涯的紐約大學醫學院準畢業生，也主動要求提前「上戰場」，為挽救更多人命貢獻一己之力。

郭謨上月底公開呼籲，該州需要多達100萬名醫護人員，「我向全美醫務人員發出請求，如果你所在的社區沒有出現醫療危機，那麼請你現在就到紐約來幫助我們！」不到24小時，紐約當地就有上千名退休醫護響應，回到第一線抗疫。事實上，早在郭謨發出呼籲前，就已有大約8萬名退休護士、醫師與其他專業人員志願申請前往紐約參加抗疫工作。

紐約大學醫學院的52名學生參加線上畢業典禮後，也會被分派到4間醫院服務至少30日，之後接受2周隔離。理論上不會要求他們直接照顧感染新冠肺炎的病人，但在緊急關頭，一切都很難說。參與計畫的學生說，他明白這種任務有巨大風險，但「這是社會責任，應該當仁不讓」。

事實上，在美國8成以上的醫護人員都是獨立行醫，因此退休人員選擇投身一線，完全出於自願，並非上級要求或命令，也不會有特殊獎勵。

為對醫護人員表達感謝與支持，美國捷藍（Jet Blue）、達美等航空公司開始免費載運各地醫療志願者前往疫區支援，紐約還有多間飯店表示，願為志願醫護人員提供免費住宿。

(中時 )