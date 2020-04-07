大陸廣州近日出現多起境外輸入新冠肺炎的案例，廣州目前也針對多個小區升級管控措施，並同時清查在廣州的外國人士。

網傳在廣州一處來自非洲的外國人聚集地，因感染人數太多而在6日「封村」並籌資搭建方艙醫院，廣州市公安局7日通報稱，「廣州瑤台封村」搭建方艙醫院等訊息，為不實的流言。

不過瑤台村居民稱，因網路謠言影響，現在瑤台村已成為外界眼中的疫情暴風眼，而近日確診的案例中，也確實有多名非洲籍人士聚集在瑤台村。廣州衛健委就此事對外界呼籲要繼續保持高度警惕，保持社交距離，繼續積極做好疫情防控工作。

在廣州有超過5萬名常住的外國人，其中來自非洲的就有2萬名，以尼日籍最多。越秀區委常委、區政府黨組成員顏強將對中國籍公民和外籍人士一視同仁，進一步完善社區防控工作。

顏強表示，越秀區作為廣州的門戶，近年來吸引大量外國人士定居工作，當局也將圍繞他們規劃疫情防控工作，相關措施主要有3個方面：一是摸清底數。針對外籍人士跨區流動較頻繁的特點，越秀摸查了散居外國人的情況；二是核酸檢測，同時引導外籍人員使用健康碼；三是加強疫情防控宣傳，呼籲外籍人士提升自我防護意識。

(中時 )