口罩之亂不但「一罩難求」更釀環境髒亂，也可能引發防疫破口，政府祭出重罰，多位議員力促環保局設置「口罩專門垃圾桶」，也有人建議民眾在家也要收集後另外丟棄，環保局長呂理德坦言取締很困難，全台至今沒有開出罰單，抓到汙染者機會不大，但場域管理者要負責維持環境，現場超過5個亂丟，抓到就會重罰。

議員劉茂群、林政賢、黃婉如、周玉琴、陳姿伶、林昭賢、謝美英等人都指出，經常在大街小巷看到使用過被丟棄的口罩，不解到底算醫療廢棄物還是一般廢棄物？環保署雖加重罰鍰，亂丟就罰3600元、最高達6000元，但為避免口罩沾上新冠肺炎，隨著垃圾四處流竄成防疫破口，應普設口罩專用棄置箱，居家隔離或居家檢疫民眾的廢棄口罩也應統一收置，集中燒毀。

議員舒翠玲則持相反意見，認為口罩專用棄置箱管制不當恐造成另個感染源，且緩不濟急，應該告訴民眾返家後另外單獨收集、再統一包好交給清潔隊員密封處理，否則隨袋丟棄，回收車上擠壓破掉，首當其衝就是清潔隊員。

呂理德指出，口罩是一般廢棄物，直接丟到垃圾桶即可，坦言要抓到現行犯才能開罰，因此強力要求停車場、市場等場址管理單位要肩負巡查管理之責，現場被查獲超過5片口罩亂丟，就會依法開罰，他也坦言普設口罩專用垃圾桶，可能成為另一種髒亂點，目前僅醫療院所和衛生所設置專用垃圾桶，會加強稽查和宣導。

(中時 )