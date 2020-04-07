清明連假引爆旅遊爭議，墾丁業者聯署聲明，盼政府給予明確指示，「要禁止旅遊也好，至少讓業者有所依據」；對此新北市溫泉觀光協會理事長游忠義表示，為了迎接清明連假，業者酒精噴好噴滿、口罩戴好戴滿，只盼遊客能回溫，不料如今連出遊都要被罵，「生意就已經夠慘了，到底要我們怎樣？」

游忠義指出，他是金山老街商圈業者之一，自從疫情爆發後，老街人潮驟降，上月又傳出確診個案造訪，生意更是慘不忍睹，觀光局輔導業者落實防疫，大家每天口罩戴好戴滿、酒精噴好噴滿，甚至有業者推出住宿就送酒精優惠，期盼清明連假人潮稍稍回溫，紓緩經營壓力，怎料政策朝夕令改，如今連國內墾丁旅遊也要被點名。

游忠義指出，去年清明連假金山住宿率滿房，今年僅剩2成，大家都是遵照政府指示，戰戰兢兢做防疫，生意已經很差了，還要被針對，業者實在無所適從。

「地方中央不同調，民眾到底聽誰的？」台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝認為，清明連假前，各縣市政府宣傳自家觀光景點，歡迎大家來旅遊，但連假過後，指揮中心才公布11個旅遊警報景點，要求有去過的自主健康管理，不只業者、民眾也覺得莫名其妙。

吳昭輝說，政府防疫步驟需要調整可以體諒，但防疫要做，生活也要過，遊戲規則先定清楚，大家才能安心玩。

(中時 )