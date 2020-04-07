全球流行病專家正加速研究COVID-19（新冠肺炎、一稱武漢肺炎）的療法，其中使用痊癒者的血液抗體，治療重症新冠肺炎病患，被寄予厚望。這套實驗解方除了用在醫療，專家也正在研究「抗體檢測」的做法，檢測康復病患身上有無抗體，以做為能否復工的依據。

利用血液抗體的「康復期血清（convalescent serum）」療法，早在1918年西班牙流感時就被採用，之後也廣泛運用在麻疹、細菌性肺炎和伊波拉病毒等傳染病的治療。染病的患者在痊癒後，體內產生的抗體可攻擊外來的病菌，提供的免疫保護力最長可維持好幾年。以過去冠狀病毒的研究為例，體內抗體的免疫力可維持1～3年的時間。

華盛頓大學醫學院教授韓德森（Jeffrey Henderson）說，之前的經驗顯示，血液療法是權宜之計，「它無法完全治癒病患，但在疫苗和藥物研發出來之前，這是減緩病情惡化的過渡療法。」

利用康復病患的血漿，治療重症病患，已經有1百年的歷史。（圖片來源：pixabay）

根據美國醫學會期刊JAMA在3月底刊登的研究顯示，中國大陸有5名病患者接受康復者血清治療後，病情有所改善，不過這些病患同時也接受抗病毒藥物和類固醇治療，因此無法準確評估血清療法的效用。

儘管專家至今還無法確定新冠肺炎病患血液抗體，可在體內存活多久，但血液抗體對於未來的療法、藥物與疫苗研發，仍具有相當關鍵的參考價值。

美國食品暨藥物管理局FDA已經指示各醫院，可針對病例個案，申請血清療法的緊急許可證。同時也展開一項全國性調查計劃，徵求康復者自願捐贈血液樣本。捐贈者必須經過多次檢測後、確定新冠病毒反應為陰性，並確認體內抗體數量夠多，同時還得通過捐血的常規檢測，才能提供血液樣本，供各大醫院進行研究。

康復者的血液除了拿來治療重症病患，現在還成為病患體內是否已有抗體、可否結束隔離期、返回工作崗位的參考依據。目前包括美國、德國、中國大陸和義大利，正在研究抗體檢測是否可列入防疫策略。美國紐約州長古莫就提議，讓已有抗體的康復病患和年輕人可以復工、恢復正常活動。

義大利威內托行政區也有類似計劃，痊癒病患在血液檢測後，確認體內已有抗體者，就能獲得健康通行證。義大利總理孔蒂（Conte）更證實，政府正在和醫療科學專家合作，研擬抗體檢測的具體作法。義大利計劃在出現首例確診病例的威尼托行政區，收集10萬人血液樣本，以檢查抗體和基因組定序，為後續的血液療法與抗體檢測提供理論基礎。

美國FDA在4月初批准一項「血清檢測（serology test）」方法，西北大學醫學院基因醫學中心主任麥克娜莉（Elizabeth McNally）指出，這是第一個針對新冠病毒抗體所研發的測試法。目前美國至少有3家公司已經研發出抗體的檢測工具。

有別於現行只篩檢病患身上有沒有病毒，這項檢測專為檢查血液裡是否已經有抗體存在而研發，對於感染的人口數可確實掌握。中央流行疫情指揮中心召集人張上淳3月份曾表示，血液抗體檢測，有助於追查社區感染的狀況。

血清檢測法只需要在指頭上採集一滴血，如果是陽性，代表曾經染病、體內有抗體，已具有免疫力。目前樣本需要送回實驗室進行檢測。不過麥克娜莉說，這項採檢工具比口鼻採檢更簡易，樂見未來將會更便利，採樣後只需要滴在試紙上就能檢出抗體反應。「就像驗孕棒，在家就能做。」

(中時電子報)