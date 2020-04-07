安倍發布緊急命令 不採歐式封鎖 20:412020/04/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於日本新冠肺炎確診人數激增，日相安倍晉三7日針對東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡等7個都府縣，發布為期1個月的緊急狀態。安倍強調不會採取歐洲式封鎖，此緊急狀態令僅准許東京都知事小池百合子及其他6位地方首長，厲行社交距離命令，但不對違規者開罰。 (工商 ) #安倍 #封鎖 #緊急狀態 #神奈川 #發布緊急命令 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何安倍拒絕普篩？網友點破背後算計：難怪要跟美國翻臉 11:082020/04/04 政治 日本每戶發放2副「安倍口罩」 美媒稱笑柄 18:102020/04/04 國際 日相安倍7日可望發布「緊急事態宣言」 08:372020/04/06 國際 《國際金融》傳日相安倍即將宣布國家緊急狀態 日圓走軟 10:172020/04/06 財經 不能面對面遞交披薩 日本進入緊急狀態後宅配該如何自處？ 22:052020/04/06 國際 日安倍將宣布緊急狀態 推振興方案 22:062020/04/06 國際 日本東京、六府縣進入緊急狀態 04:102020/04/07 財經要聞 日緊急狀態明起生效 30兆紓困 04:102020/04/07 國際大事 日防疫聲聲慢 安倍備受質疑 04:102020/04/07 國際大事 1分鐘看世界》日今發布緊急狀態 英相進加護病房 07:432020/04/07 國際 國際熱門新聞 川普推薦的奎寧 對新冠肺炎無效 - 國際 兒子洩密！梅根真實姓名、工作曝光 - 國際 獻身精神令人感佩！各地醫護人員志願前往紐約支援 - 國際 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 驗證愛因斯坦相對論？揭秘「黑洞邊緣」竟如時光機？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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