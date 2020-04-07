鑑於日本新冠肺炎確診人數激增，日相安倍晉三7日針對東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡等7個都府縣，發布為期1個月的緊急狀態。安倍強調不會採取歐洲式封鎖，此緊急狀態令僅准許東京都知事小池百合子及其他6位地方首長，厲行社交距離命令，但不對違規者開罰。

(工商 )