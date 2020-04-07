東洋（4105）有鑑於新冠肺炎疫情風暴，率先業界自3月30日起啟動居家辦公；另外，也於3月23日起啟動「防疫專車」，供員工上下班專屬使用，並推出「共乘補助」方案，以共乘替代同仁們平日倚賴的大眾運輸工具如捷運、公車和鐵路等，藉此降低員工因搭乘以上交通工具所可能產生的風險。

東洋表示，除了共乘制度所發生的停車費用皆由企業全額負擔外，該公司也併啟動彈性上下班機制，體恤因防疫專車或使用共乘計畫而增加通勤時間的同仁，皆能準時下班以搭乘防疫專車平安回家。

新冠肺炎風暴，東洋自今年開工日起，即嚴格部署積極防疫作為，包括自主性量測額溫、提供同仁免費口罩和酒精，並要求落實自主健康監測，呼籲同仁保持安全社交距離。

而且隨著二月疫情升溫，東洋也成立緊急應變小組，針對容易交叉感染的密閉空間如電梯和辦公場所，推行勤走樓梯，訪客管制，視訊和線上會議取代面對面，並暫停所有出差計劃等一連串防疫措施。

東洋表示，目前除了3月23日起，特別規劃業界首例「防疫專車」和推出「共乘補助」方案外，也自3月30日起啟動居家辦公，要求同仁依規定每日填寫身體健康表自主管理表，配合政府宣導勿出入人潮擁擠地區，一起守護台灣對抗新冠肺炎。

(工商 )