由於歐洲新冠肺炎疫情出現觸頂趨勢，激勵歐盟領袖開始思考封城的退場策略，俾讓遭受重擊的經濟盡快重返正軌。

根據義大利的官方統計，義大利周日新冠肺炎死亡人數為525人，為半個多月來新低，儘管總死亡人數15,887人仍為全歐洲最多，但較上周五的766人與周六的681人已呈現下滑。

疫情僅次於義大利的西班牙新確診病例與死亡人數同樣呈現下滑的趨勢，周日單日死亡人數為674人，不僅低於周六的809人，較一周前則銳減約一半。

西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）表示，「最新的數據顯示疫情已開始趨緩，也證明封鎖的政策已見成效。」

法國與德國最新數據也顯示疫情趨緩，死亡人數都見下滑。

相關數據促使歐盟領袖開始思考封城的退場策略，封鎖管制最嚴的義大利周日暗示，該國已開始研議在近期內放寬部分管制的方案。

義大利國家衛生研究院院長布魯薩法洛（Silvio Brusaferro）指出，「疫情曲線已開始下滑，死亡人數也開始下降，如果接下來幾天進一步確認此一趨勢，那我們就必須思考下一階段的措施。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）則指出，最新疫情走向確實透露好轉的曙光，但呼籲社會大眾現階段還是要遵守保持社交距離與公共衛生等相關規定，她並透露，「政府已在思考在確保公共衛生安全的前提下，同時啟動讓民眾生活逐步恢復正常。」

義大利之前已將封城令展延至4月12日，德國與西班牙則分別延後至4月19與4月25日。

經濟學家認為，封城措施拖越久，經濟打擊愈大，也會延後經濟復甦。

瑞銀表示，「疫情數據大致符合我們基本的預測，即歐洲疫情會在4月初觸頂，美國則是在4月中，而大多數的封城管制措施則會在5月中解除。」

(工商 )