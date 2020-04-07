美國食品藥品監督管理局(FDA)宣布受理一項新冠病毒疫苗進入臨床試驗申請，是由Inovio Pharmaceuticals公司所研發的新冠病毒候選DNA疫苗INO-4800。這是全球第3款進入臨床試驗階段的新冠病毒疫苗，也是首個DNA候選疫苗，首批試驗結果預計於今年夏末公布，爭取2020年底實現量產。

據《澎湃新聞》報導，INO-4800是全球首個進入臨床試驗階段的新冠病毒DNA候選疫苗。在此之前，另有兩款疫苗進入了臨床試驗階段，分別是大陸解放軍軍事科學院科學團隊與康希諾公司聯合研發的腺病毒載體疫苗，以及美國國家衛生院（NIH）資助的生物科技公司Moderna Therapeutics研發的mRNA疫苗。

Inovio Pharmaceuticals公司計畫本周啟動1期臨床試驗，第一名志願者計畫在4月接種疫苗。1期INO-4800研究將在賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院和密蘇里州坎薩斯城藥物研究中心招募40名健康的成人志願者，每名參與者將在相隔4周的時間內接受兩劑INO-4800，此項研究的初始免疫反應和安全性資料預計將在今年夏末公佈。

報導說，INO-4800的臨床前研究表明，該疫苗在針對多種動物的試驗中取得了令人滿意的免疫反應結果，這些資料已與全球監管機構共用。包括挑戰性研究在內的其他臨床前試驗，將繼續與1期臨床試驗同時開展。

INOVIO的新冠疫苗前期研究指出，它與INOVIO完成的1期中東呼吸綜合征(MERS)疫苗研究結果保持一致，MERS也是由冠狀病毒引起的，在MERS疫苗研究中，INOVIO的DNA疫苗在95%的受試者身上產生了良好的耐受性，並誘導出高水準的抗體反應，同時在近90%的研究參與者身上產生了廣泛的T細胞反應。在給藥後的60周內，該試驗中使用的DNA疫苗（INO-4700）在受試者身上保持了持久的抗體反應。

這次進行新冠疫苗臨床試驗的Inovio Pharmaceuticals公司獲得比爾及梅琳達．蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)資助的500萬美元，INO-4800另外還獲得流行病防範創新聯盟(CEPI)高達900萬美元的資金支持。

Inovio Pharmaceuticals也是流行病防範創新聯盟宣佈的三個合作夥伴之一。該公司的主要任務是利用其DNA藥物平臺快速開展新型流行病毒疫苗研發的工作，目前正盡力爭取在2020年底實現INO-4800的大規模生產。

(中時電子報)