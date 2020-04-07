中國民用航空局、中華人民共和國海關總署7日發布公告，要求自8日起自意大利、美國、西班牙等26國家已購買機票返陸的大陸籍人士，必須要提前申報防疫健康資訊，如果未按程序申請將無法登機。

這26國家分別為：意大利、美國、西班牙、德國、伊朗、法國、韓國、瑞士、英國、荷蘭、奧地利、比利時、挪威、葡萄牙、瑞典、澳大利亞、巴西、土耳其、馬來西亞、丹麥、加拿大、以色列、捷克、愛爾蘭、菲律賓、泰國

全文如下：

中國民用航空局、中華人民共和國海關總署關於大陸籍旅客乘坐航班返陸前填報防疫健康信息的公告

為減少疫情跨境傳播，從附件所列國家已購買回國機票的大陸籍旅客需要提前填報防疫健康信息。具體要求如下：

一、自2020年4月8日起，已購票旅客在登機前需要提前通過防疫健康碼國際版微信小程序，逐日填報個人資料、健康狀況、近期出行情況等信息。特殊情況可由他人代為填報。

二、2020年4月8日至4月22日為過渡期。過渡期內乘坐航班的中國籍旅客，應於4月8日起連續逐日填報。過渡期後乘坐航班的，應於登機前第14天起連續逐日填報。

三、未按上述要求填報的，將無法登機。旅客填報虛假信息，將導致行程受阻，並須承擔相應法律責任。

(中時 )