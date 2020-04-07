英國首相強森確診感染新冠病毒10天後，因高燒不退於5日入院，6日驚傳病情惡化住進加護病房。內閣辦公室部長戈夫7日表示，強森僅接受供氧治療，尚未使用呼吸器。由於英國並未設副首相職位，強森已指定外交大臣拉布（Dominic Raab）暫代首相職務。

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