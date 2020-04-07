驚傳病情惡化 英相強森住進ICU 20:412020/04/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強森確診感染新冠病毒10天後，因高燒不退於5日入院，6日驚傳病情惡化住進加護病房。內閣辦公室部長戈夫7日表示，強森僅接受供氧治療，尚未使用呼吸器。由於英國並未設副首相職位，強森已指定外交大臣拉布（Dominic Raab）暫代首相職務。 (工商 ) #強森 #驚傳 #惡化 #住進 #病情 也許您會感興趣 推薦閱讀 強森燒不止 繼續隔離ing 22:202020/04/03 國際 基隆潮境公園驚傳民眾夜間戲水墜入消波塊縫 動彈不得 02:492020/04/04 社會 《國際社會》全球新冠肺炎確診超過127萬人 英相強森入院 11:082020/04/06 財經 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 15:312020/04/06 社會 新冠都怪陸 英智庫促全球求償近200兆 16:392020/04/06 國際 強森高燒入院 懷孕未婚妻現病徵 04:102020/04/07 國際大事 還在佛系防疫？英國首相強森現在這麼慘 09:562020/04/07 兩岸 《國際社會》新冠肺炎病情惡化 英相強森轉入加護病房 10:002020/04/07 財經 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 15:562020/04/07 社會 英首相強森入院 股市收紅 脫歐更添變數 17:242020/04/07 財經 國際熱門新聞 川普推薦的奎寧 對新冠肺炎無效 - 國際 兒子洩密！梅根真實姓名、工作曝光 - 國際 獻身精神令人感佩！各地醫護人員志願前往紐約支援 - 國際 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 驗證愛因斯坦相對論？揭秘「黑洞邊緣」竟如時光機？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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