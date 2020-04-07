杜拜防疫升級 警察許可才能出門 20:412020/04/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿聯酋新冠病毒確診人數逾1周來暴增3倍，迄今達2,076例，11人死亡，杜拜當局為防疫情擴散，嚴禁出門運動或遛狗，僅能在警察許可下，外出上雜貨店、藥局採買或就醫。民眾一旦出門在外必須全程佩戴口罩和手套，但當地許多地區的口罩手套出現短缺。 (工商 ) #出門 #杜拜 #許可 #口罩 #手套 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 WHO改口 戴口罩似乎有用 04:102020/04/05 國際大事 苗栗縣衛生局教導縣民如何選用口罩 12:542020/04/05 生活 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？ 09:302020/04/06 生活 口罩寄國外將解禁 2月30片民怨太少程序繁瑣 17:002020/04/06 生活 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 00:252020/04/07 生活 賣假N95 藥師賺200萬黑心錢 04:102020/04/07 社會新聞 搭公車戴口罩 侯感謝民眾自律 04:102020/04/07 地方新聞 口罩存量像大黑箱 藍委籲公開總存量 13:042020/04/07 政治 國際熱門新聞 川普推薦的奎寧 對新冠肺炎無效 - 國際 兒子洩密！梅根真實姓名、工作曝光 - 國際 獻身精神令人感佩！各地醫護人員志願前往紐約支援 - 國際 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 驗證愛因斯坦相對論？揭秘「黑洞邊緣」竟如時光機？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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