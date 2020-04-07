阿聯酋新冠病毒確診人數逾1周來暴增3倍，迄今達2,076例，11人死亡，杜拜當局為防疫情擴散，嚴禁出門運動或遛狗，僅能在警察許可下，外出上雜貨店、藥局採買或就醫。民眾一旦出門在外必須全程佩戴口罩和手套，但當地許多地區的口罩手套出現短缺。

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